Mansur Yavaş'ın “ucuz şehir” vaadi havada kaldı... Ankara, zammın başkenti oldu!

Göreve gelmeden önce Ankara'yı en ucuz şehir yapma vaadi veren Yavaş, yaptığı zamlarla kenti Türkiye'nin en pahalı hizmet veren şehirlerinden biri haline getirdi. Ankara, su ve ulaşım ücretleri açısından 30 büyükşehir içinde en pahalı üç şehir arasında yer almaya devam ediyor.
2019'DAN BU YANA BÜYÜK ARTIŞ
Ankara Halk Ekmek, 250 gram ekmeği vatandaşlara 8 TL'den satıyordu. Yeni fiyat ise 10 TL olarak açıklandı. 3 Şubat Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak bu zamla birlikte artış oranı yüzde 25 oldu. Yavaş, 2019 yılında göreve geldiğinde ekmek 0.75 kuruştan satılırken, yapılan yüzde 25'lik son zamla birlikte Ankara'da Halk Ekmek 10 TL'den satılmaya başlandı. Yavaş'ın 5 yılda ekmeğe yüzde 1233 zam yaptığı görüldü.
ZAMLAR YAĞMUR GİBİ YAĞDI
Geçtiğimiz günlerde Yavaş yönetimi tarafından suya yüzde 35 zam yapılmış ve Ankara'da suyun ortalama metreküp fiyatı 50,92 TL'ye çıkmıştı. Böylece "Allah'ın suyundan para kazanılmaz" diyen Mansur Yavaş yönetiminde su fiyatı 10 kat artmış oldu. Ancak zam yağmuru bununla kalmadı. Aralık ayı meclis toplantısında alınan bir başka kararla ABB'nin tüm hizmet kalemlerine zam yapıldı. Öyle ki bazı zam oranları dudak uçuklattı.
ABB tarafından yapılan zamlar kapsamında: minibüs otopark ücretlerine %55, düğün salonu ücretlerine %70, nikah ücretlerine %70, ilan ve reklam ücretlerine %100, aile yaşam merkezi üyelik ücretlerine %100, beton lahit ve toprak mezar ücretlerine %160, inşaat atıkları döküm ve takip bedeline %233, harita onayı ve asgari mesafe ölçümü ücretlerine %234, kent onarımı için usta çalıştırma ücretine %252 ve yol süpürme aracı çalıştırma ücretine %497 oranında artış uygulanmıştı.
OTOPARK ÜCRETLERİ 200 LİRAYA KADAR ÇIKTI
ABB Meclisi'nin Ocak ayı üçüncü oturumunda, ABB iştiraki BELTAŞ A.Ş. tarafından işletilen otoparklarda 2025 yılına kadar uygulanacak yeni zamlı otopark tarifesi, CHP grubunun oy çokluğuyla kabul edildi. ABB'nin zam teklifine CHP "kabul" oyu verirken, AK Parti, MHP ve BBP grupları "ret" oyu kullandı. Yavaş yönetiminin kararıyla Ankara'da yol boyu otoparklarda bir saat ücreti 35 TL'den 60 TL'ye, açık otoparklarda bir saat ücreti 35 TL'den 70 TL'ye çıkarıldı. Mesire alanlarında 40 TL olan otopark ücreti ise 50 TL'ye yükseltildi. En yüksek ücret olan günlük kapalı otopark ücreti ise 150 TL'den 200 TL'ye çıkarıldı.
6 AY ÖNCE DE ZAM YAPMIŞTI
2024 seçimlerinden hemen sonra yapılan Mayıs ayı meclis toplantısında, meclis çoğunluğunu kullanarak vatandaştan tahsil edilen ücretlere enflasyonun katbekat üzerinde zamlar yapan Yavaş, aradan 6 ay geçmeden otopark ücretlerine bir zam daha yaptı. Yavaş dönemi öncesi vatandaşın 1 TL'ye park ettiği otoparklarda günlük ücret 150 TL olmuştu. Yeni yapılan zamla birlikte 150 TL olan otopark ücreti 200 TL'ye çıkarıldı.
YAVAŞ'IN "UCUZ ŞEHİR" VAADİ HAVADA KALDI
Mansur Yavaş, seçim döneminde verdiği sözlerde Ankara'yı Türkiye'nin en uygun fiyatlı şehri yapacağını iddia ediyordu. Yavaş bir açıklamasında, "Ben Ankaralılara şunu vaat ediyorum: Türkiye'nin en zengin ili olacak Ankara, ancak en ucuz hizmet veren ve her alanda en ucuz kent olacak" demişti. Ancak gelinen noktada yapılan zamlar, vatandaşın ekonomik anlamda zorlanmasına neden oldu. ABB'nin ucuz hizmet anlayışıyla değil, zamlarla anılır hale gelmesi büyük tepki çekti.