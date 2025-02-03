Mansur Yavaş'ın “ucuz şehir” vaadi havada kaldı... Ankara, zammın başkenti oldu!

YAVAŞ'IN "UCUZ ŞEHİR" VAADİ HAVADA KALDI

Mansur Yavaş, seçim döneminde verdiği sözlerde Ankara'yı Türkiye'nin en uygun fiyatlı şehri yapacağını iddia ediyordu. Yavaş bir açıklamasında, "Ben Ankaralılara şunu vaat ediyorum: Türkiye'nin en zengin ili olacak Ankara, ancak en ucuz hizmet veren ve her alanda en ucuz kent olacak" demişti. Ancak gelinen noktada yapılan zamlar, vatandaşın ekonomik anlamda zorlanmasına neden oldu. ABB'nin ucuz hizmet anlayışıyla değil, zamlarla anılır hale gelmesi büyük tepki çekti.