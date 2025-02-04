2025 sonuna kadar 452 bin ev daha teslim edilecek

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından deprem bölgesindeki 11 ilde bugüne kadar yapımı tamamlanan toplam 201 bin 580 konut, köy evi ve işyeri depremzedelere teslim edildi. Yapımına başlanan 452 bin 983 konutun daha teslim edilmesiyle birlikte 2025 yılı sonuna kadar 654 bin 563 konut hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Konut ve ticaret alanlarının yanı sıra deprem bölgesinde yıkılan ya da zarar gören tarihi yapılar da yeniden ayağa kaldırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca TOKİ koordinesinde Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğü ile; 11 ilde 174 ayrı alanda, toplam 3 bin 481 şantiyede 182 bin kişi ile deprem illerinin ihyası için çalışmalar hızla devam ediyor.

ADANA: 6 bin 700 konut ve 117 köy evi olmak üzere toplam 6 bin 817 konut teslim edildi, bu yıl sonuna kadar 11 bin 899 konut, 89 işyeri ve 534 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 522 konut ve işyeri teslim edilmiş olacak.

ADIYAMAN: 27 bin 433 konut ve 3 bin 973 köy evi olmak üzere toplam 31 bin 406 konut teslim edildi, yıl sonuna kadar 30 bin 835 konut, 2 bin 580 işyeri ve 10 bin 158 köy evi olmak üzere toplamda 43 bin 573 konut ve işyeri teslim edilecek.

DİYARBAKIR: 7 bin 665 konut, 255 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 920 konut teslim edildi, bu yıl sonuna kadar 16 bin 27 konut, 251 işyeri ve 1299 köy evi olmak üzere toplamda 17 bin 577 konut ve işyeri teslim edilecek.

ELAZIĞ: 8 bin 149 konut, 685 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 834 konut teslim edildi, yıl sonuna kadar 10 bin 261 konut, 87 işyeri, 2 bin 794 köy evi olmak üzere toplamda 13 bin 142 konut ve işyeri teslim edilecek.

GAZİANTEP: 19 bin 428 konut, 52 işyeri ve 2 bin 995 köy evi olmak üzere toplam 22 bin 475 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 23 bin 694 konut, 1219 iş yeri ve 4 bin 587 köy evi olmak üzere toplamda 29 bin 500 konut ve işyeri teslim edilmiş olacak.

HATAY: 40 bin 586 konut, 27 işyeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 işyeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve işyeri teslim edilmiş olacak.

KAHRAMANMARAŞ: 24 bin 420 konut, 30 işyeri ve 10 bin 180 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 630 konut teslim edildi, yıl sonuna kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 işyeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 konut ve işyeri teslim edilmiş olacak.

KİLİS: 1713 konut, 4 iş eri ve 439 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 156 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 1854 konut, 4 ticaret ve 1003 köy evi olmak üzere toplamda 2 bin 861 konut ve işyeri teslim edilmiş olacak.

MALATYA: 20 bin 212 konut, 20 işyeri ve 6 bin 93 köy evi olmak üzere toplam 26 bin 325 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 55 bin 496 konut, 10 bin 714 işyeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplamda 79 bin 420 konut ve işyeri teslim edilmiş olacak.

OSMANİYE: 6 bin 391 konut, 6 işyeri ve 940 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 337 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 9 bin 366 konut, 760 işyeri ve 2 bin 92 köy evi olmak üzere toplamda 12 bin 218 konut ve işyeri teslim edilmiş olacak. ŞANLIURFA: 6 bin 474 konut, 10 işyeri ve 1029 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 513 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 12 bin 69 konut, 103 işyeri ve 2 bin 563 köy evi olmak üzere toplamda 14 bin 735 konut ve işyeri teslim edilmiş olacak.

KADEM, 10 BİNİ AŞKIN DEPREMZEDENİN ELİNİ TUTTU

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, K.Maraş'ta KADEM Kadın Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Depremzede kadınlarla buluşan Bayraktar, İstanbul, K.Maraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da 10 binin üzerinde kadın KADEM Kadın Destek Merkezi'nden hizmet aldı. 'Herkes güvenli hayatına kavuşana kadar elimizden geleni yapacağız' dedik ve sözümüzü unutmadık" diye konuştu. Barış SAVAŞ/SABAH

KÖY EVİMİZ MUTLULUK BAHÇEMİZ HUZUR VERİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da, yeni evlerine kavuşan depremzedeler çok mutlu. O ailelerden biri de Hassa ilçesine bağlı Sapanözü Mahallesi'nde yapılan köy evlerine taşınan Bulut Ailesi. Bir çocuğunu evlendiren, bir çocuğu Ankara'da polis olan Çiğdem Bulut, 3+1 köy evinde şimdi eşi İbrahim (51), diğer çocukları Eyüp (23) ve Seda (19) ile yaşamını sürdürüyor. Çiğdem Bulut, zamanın büyük bölümünü bahçesini diktiği sebzeleri yetiştirmekle geçiriyor. TOKİ'nin yaptığı köy evindeki yaşamından mutlu olduğunu dile getiren Bulut "Sabah bahçemde huzur buluyorum. Ondan sonra ev işlerini yapıyorum. Başkanımıza her zaman inandık. Bizi sokakta bırakmayacağını biliyorduk" dedi. Murat KARAMAN-Ziya RAMOĞLU/SABAH

ENKAZ BEBEK 2 YAŞINDA

6 Şubat 2023'teki depreminde Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarıldığında 2 aylık olan ve tedavi için Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Ankara'ya götürülürken ismi bilinmediği için alnına "Enkaz bebek" yazılan minik Fatma, amcası ve ailesiyle yaşamını sürdürüyor. Anne-babasını depremde kaybeden Fatma'ya amcası Muhammed Abid sahip çıktı. Hayata yeniden tutunan 2 yaşındaki Fatma, kuzenleriyle birlikte oyun oynayarak gününü geçiriyor. AA

FATMA ÖMÜR, PROTEZLE HAYATA TUTUNDU

Hatay'da babası ve ablasını kaybettiği depremde beton blok altında kalan, sol bacağına protez takılan 11 yaşındaki Fatma Ömür Çelenk, sokaklarda oynamaya, bisiklet sürmeye ve yüzmeye başladı. Depremden 6 ay sonra Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi'nde tedaviye alınan kız çocuğunun bacağına protez yerleştirildi. Annesi ve iki kardeşiyle Mersin'e yerleşen Fatma Ömür Çelenk eğitimini sürdürüp doktor olmayı hedefliyor. Çelenk'in en büyük hayali ise piyano sahibi olarak müzikle ilgilenmek. AA

DEVLETİMİZ BİZİ HİÇ YALNIZ HİSSETTİRMEDİ

Asrın felaketinin 2. yıldönümünde Malatyalı depremzedeler yapılan yeni konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Depremde evini kaybeden Ali Yiğit de yeni evine kavuşurken deprem bölgesinden bir an olsun elini çekmeyen Erdoğan'a minnettar olduklarını söyledi. Yiğit "Allah bir daha o günleri göstermesin. Bizler o gün şehrimizin bir daha nasıl toparlanacağını hayal dahi bile demiyorduk. Devletimiz hemen TOKİ evlerine başladı. Hummalı bir çalışma yürütüldü. Devletimiz bizi hiç yalnız hissettirmedi" dedi. İHA

İKİ İLDE EĞİTİME 6 ŞUBAT ARASI

Kahramanmaraş ve Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programı dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat'ta eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi. Her iki ilin valiliklerinden yapılan açıklamada, depremin yıldönümünde, düzenlenecek anma programları, mezarlık ve taziye ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi. Açıklamalarda, hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 6 Şubat 2025 tarihinde idari izinli sayılacağı belirtildi.