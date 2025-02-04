5 günde 500 deprem Ege’nin iki yakasını korkuttu

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde son 5 günde 500'e yakın deprem meydana geldi. Bu depremlerden önceki gün meydana gelenlerin 9'u 4 ve üzeriydi. Dün de 4 ve üzeri 30'dan fazla deprem yaşandı. Bölgedeki deprem fırtınası bölgede yaşayanları tedirgin ederken, Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğinde acil durum komitesi toplandı. Dört adada okullar tatil edildi. SABAH, uzmanlara bögedeki sismik hareketliliği ve Türkiye'ye olası etkilerini sordu:

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem dalgaları oluşabilir. Bu dalgalar Türkiye kıyılarını da etkileyebilir. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk: Gerilmeli faylar bölgedeki volkanik etkinliğe de neden oluyor. Çok daha büyük fay, Helenik-Girit yitim kuşağı fayı. Bu fay geçmişte kırılmıştı. Yine kırılırsa tüm Ege Denizi, hatta Akdeniz kıyıları etkilenir.

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan: Halen süren deprem fırtınası, etkinliğini giderek artırıyor. Güneydeki Afrika kıtası, kuzeye doğru Ege kıtasının altına dalarken Girit Adası'nın kuzeyinde yer alan tektonik yapıları harekete geçirmiş olabilir.

Doç. Dr. Bülent Özmen: 1956'da yine Santorini Adası yakınında meydana gelen 7.3 ve 7.4'lük depremlerden sonra Türkiye kıyılarına da tsunami dalgaları geldi. Bölgede 6.5'i geçecek depremlerin tsunami oluşturma ihtimali var. Kıyılarda bulunmayın.

