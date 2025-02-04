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Giriş Tarihi: 4.2.2025 16:44

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat Çarşamba günü resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’le Ankara’da görüşecek. Görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye’ye geliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat Çarşamba günü ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Frank-Walter Steinmeier'le Ankara'da görüşeceklerdir.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır. Bu minvalde Almanya'daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacaktır.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir.

Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz."

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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye geliyor
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