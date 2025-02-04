Bakan Kurum: Afet bölgesine 75 milyar dolar harcadık

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 6 Şubat Depremleri Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.

11 İLDE KRİTİK AŞAMA GERİDE KALDI

Deprem bölgesinin yoldaşı olmaya hazırız. Afet bölgesine 75 milyar dolar harcadık. 11 ilde kritik aşama geride kaldı.

Maraş'ta yeniden o Azerbaycan Bulvarı'nda Trabzon Caddesi'nde Maraşlı kardeşlerimiz güvenle yaşayacaklar dedik. Yine orada bu bakış açısıyla projelerimizi yürütüyoruz.

Malatya'da Söğütlü Camimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Hatay'da Meclis binamızı ve tarihi kültürel eserlerimizi Habib-i Neccar Camimizi ve İskenderun Sahili'ni yeniden inşa ediyoruz.

2025 sonu geldiğinde 453 bin ev ve iş yerimizi oradaki vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

İSTANBUL'DA RİSKLİ 600 BİN EV VAR

Ege'deki depremler alarm veriyor. İstanbul'da acil yıkılması gereken 600 bin ev var