Başını kesip çöpe attılar

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde üç gündür kendisinden haber alınamayan İsmail Damar, Akçakoyun köyündeki evinde başı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. İsmail Damar'dan haber alamayan yakınları, köydeki eve geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Cansız bedeni evde olan Damar'ın kesik başı ise jandarmanın çalışması sonucu evin içerisindeki çöp kovasında bulundu. Savcının incelemelerinin ardından Damar'ın cansız bedeni Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, İsmail Damar'ın eşi E.D. (56) jandarma tarafından gözaltına alındı.