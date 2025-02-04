CHP’li eski vekil Akif Hamzaçebi’den zehir zemberek sözler: Partide esas sorun iki başlı yönetim!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adaylığı için iç savaş erken başladı. Tüm anketlerde ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın gerisinde kalan ve aday olabilmek için tüm olanaklarını seferber eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez Özgür Özel'i baskı altına alarak 'ön seçimi' kabul ettirdi. Siyasi geçmişi sebebiyle CHP tabanında İmamoğlu kadar gücü ve karşılığı olmayan Yavaş'ı saf dışı bırakmaya yönelik bu hamle partiyi karıştırdı.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu ön seçim kararına bir tepki de partinin önde gelen isimlerinden olan Akif Hamzaçebi'den geldi. Partinin iki başlı bir yönetime teslim olduğunu vurgulayan Hamzaçebi, şu an cumhurbaşkanı adayını belirlemenin hukuki bir karşılığı olmadığını da vurguladı. Hamzaçebi'nin parti yönetimini yerden yere vurduğu basın açıklamasında şu cümleler ön plana çıktı: