CHP’li Hamzaçebi’den parti yönetimine zehir zemberek sözler

CHP eski milletvekili Akif Hamzaçebi, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapmaya hazırlanan CHP yönetimini eleştiri yağmuruna tuttu. Hamzaçebi, "CHP'deki esas sorun cumhurbaşkanı adayının kim olacağı değil, partide iki başlı yönetimin varlığıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu ön seçim kararına bir tepki de partinin önde gelen isimlerinden olan Akif Hamzaçebi'den geldi. Partinin iki başlı bir yönetime teslim olduğunu vurgulayan Hamzaçebi, şu an cumhurbaşkanı adayını belirlemenin hukuki bir karşılığı olmadığını da vurguladı. Hamzaçebi'nin parti yönetimini yerden yere vurduğu basın açıklamasında şu cümleler ön plana çıktı:

'İKİ BAŞLI CHP'

CHP'deki esas sorun cumhurbaşkanı adayının kim olacağı değil, partide iki başlı yönetimin varlığıdır. CHP iki liderli bir yapıyla devam edemez, etmemelidir. CHP'nin tarihinde olmayan bir yönetim yapısı sürdürülebilir değildir.

Bu yapı CHP adayının cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının önündeki en büyük engeldir. Yeni bir siyasal mücadeleyi başlatmak için iki başlı yönetim anlayışının tasfiye edilerek partiye tümüyle hakim bir liderliğin inşa edilmesi şarttır. CHP'nin önceliği cumhurbaşkanı adayını belirlemek değil bu olmalıdır. İki başlı yönetim sorununu aşmanın yolu cumhurbaşkanı adayı ilan etmek değildir.

'HUKUKİ DEĞİL'

Örgüt denetiminde ön seçimin hangi hallerde yapılacağı tüzükte bellidir. Bu haller arasında cumhurbaşkanı adayının (aslında aday adayı) belirlenmesi yoktur. Buna rağmen örgüt denetiminde ön seçim yoluna gidilirse bu hukuki olmaz.

CHP'nin, seçim tarihi netleşmeden ve YSK cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin seçim takvimini ilan etmeden cumhurbaşkanı adayını belirlemeye yönelik bir süreç başlatması hukuken mümkün değildir, siyaseten de doğru değildir. CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemede hukuku zorlayan yollara başvurmamalıdır.