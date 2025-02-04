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Giriş Tarihi: 4.2.2025 18:22 Son Güncelleme: 4.2.2025 18:35

Cemal Enginyurt’a ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''tehdit''ten soruşturma

Demokrat Parti’den istifa edip CHP’ye katılan milletvekili Cemal Enginyurt hakkından Cumhurbaşkanı’na hakaret ve tehditten re’sen soruşturma başlatıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Cemal Enginyurt’a ’’Cumhurbaşkanına hakaret’’ ve ’’tehdit’’ten soruşturma

Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. Enginyurt'a rozetlerini Özgür Özel takmış ardından ise konuşma yapmıştı.

İKİ SUÇTAN RESMEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuşmasında Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret be tehdit içerikli sözler sarfettiği ileri sürülen Cemal Enginyurt hakkında re'sen soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başaavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Enginyurt hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Tehdit" suçlamaları yer alıyor.

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Cemal Enginyurt’a ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''tehdit''ten soruşturma
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