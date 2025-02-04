DEM Partili Bakırhan: İmralı tarihi bir çağrı yapacak, destekliyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında teröristbaşı Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapacağını açıkladı. Bakırhan, "Öcalan, önümüzdeki günlerde çağrı yapmaya hazırlanıyor, destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"15 ŞUBAT DA OLABİLİR BİRAZ SONRASI DA OLABİLİR"

Bakırhan açıklamalarına şöyle devam etti: Tarihi çağrı birçok şeyi içerisinde barındırıyor. Kesin içeriği bilmiyorum. Heyetlerden aldığımız bilgilere göre konuşuyoruz. Kısa bir sürede bir hazırlık var, bir çalışma var. Tarihini belirtemiyorum. 15 Şubat da olabilir biraz sonrası da olabilir. Çağrıyı bekliyoruz.