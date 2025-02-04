Depreme hazırlık beka meselesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de 2 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:

■ Dünya ve insanlık tarihine yön veren hadiselerin neredeyse tamamı Türkiye'nin merkezinde bulunduğu bölgelerde cereyan ediyor. Temkin, tedbir ve teyakkuzu bir an bile elden bırakmanın ağır sonuçlarının olacağının farkındayız. Rehavete kapılma gibi bir lüksümüzün olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Karşımızdaki tabloyu devlet aklının geniş merceğinden bakarak okuyoruz. Bunun için dibini görmediğimiz suya adım atmıyoruz. Hamaset ve nostalji ile değil stratejik akıl ile hareket ediyoruz. Bütün bu süreçlerde kimin ne dediğine değil aziz milletimizin ne dediğine bakıyoruz. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı, sahte, sakat ve faydasız gündemlere takılmıyoruz.

■ Ege'nin Yunanistan tarafında yaşanan sarsıntılar hem yaptığımız çalışmaların değerini hem de depreme hazırlık konusunun ülkemiz için bir beka meselesi olduğunu bizlere tekrar hatırlatmaktadır. İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizi süratle depreme dayanıklı hale getirmek dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor. Yerel yöneticilerin de artık bu konuya hak ettiği önemi vermesi, siyasi ikbal peşinde koşmak yerine kentsel dönüşüm projeleriyle yönettikleri şehirleri depreme hazırlaması gerektiğini tekrar ifade etmek istiyorum.

■ (6 Şubat) Depremin üzerinden 2 yıl bile geçmeden 201 bin 431 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını yaşadık. Hükümet bu enkazın altında kalır ifadesiyle nasıl bir ruh hâlinde olduklarını gösteren kifayetsiz muhterislere cevabımızı daha çok konut ve işyeri teslim ederek verdik. Yaralar tamamen sarılmadan hak sahibi kardeşlerimiz ev ve işyerlerine kavuşmadan bize durmak dinlenmek yok. Seçim döneminde bedava ev vaat edip 2 yıldır ortalıkta görünmeyenler, gayretimizi ve mücadelemizi anlayamaz. Depremzedelerimizi deprem turistlerinin insafına bırakmayacağız.

■ (Kartalkaya'daki yangın) Felaketten bugüne geçen 2 haftada tek bir kişiyi dahi atlamadan sorumluların hepsinin yargıya hesap vermesi ve adaletin tecellisi için gereken neyse yapıyoruz, yapacağız. Meclis'te kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonu da bu sürece katkı verecek. Bir gecelik hasılatını masraf olur diyerek yangın önlemlerine harcamayan açgözlüler başta olmak üzere hatası, kusuru, ihmali olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacak.

■ (Turizmde) 2025 hedefimiz 65 milyon ziyaretçi, 64 milyar dolar gelir. Yakın vadede 100 milyar dolara ulaşmayı ümit ediyoruz. İnsan hayatına değer vermeyen bir anlayışın turizm sektöründe şansı yoktur. Sistemin sağlıkla yürümesi için çürüklerin ayrılması zaruret halini almıştır. Bolu Kartalkaya faciasından turizmcilerin de gerekli dersleri çıkaracaklarına inanıyorum.