Gençleri sahipsiz bırakmayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılış töreninde konuştu:

■ Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin İstanbul'a hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bilimden sanata, spordan kültüre, teknolojiye tam tekmil eğitim üssünü İstanbul'a kazandırdık.

■ Geleceğimizi emanet ettiğimiz evlatlarımızın çağın ötesinde eğitim almaları, ülkemizin istikbali açısından vazgeçilmezdir. Burada eğitim alacak gençlerin gelecekte büyük Türkiye'nin inşasında son derece faydalı vazifeler ifa edeceklerine inanıyorum.

■ İnternetin, sosyal medyanın, şiddet içerikli dizilerin ve ülke toplumuna yabancı popüler kültürün yaygınlaşmasıyla artış gösteren olumsuz hadiselerin üzerine kararlılıkla gittik. Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır.

■ Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz. Dijital mecraların kontrolsüz, başıbozuk ve pek çok tehditle dolu ikliminde evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız. Kim ne derse desin özgürlük bahanesiyle körpe dimağların işgal edilmesine seyirci kalmayarak yeni tedbirler alacağız.





BİZİM İKTİDARIMIZDA 70 KİŞİLİK KALABALIK SINIFLAR TARİH OLDU

■ 22 yılı aşan iktidarlarımız boyunca eğitim ve öğretim, üzerinde titizlikle durduğumuz alanların hep en başında geldi. 2002'de yalnızca 7.5 milyar lira olan eğitim bütçesi bugün 2 trilyon 186 milyarı geçti. 22 yıl önce 367 bin olan derslik sayısını 2 katına çıkardık. Yine bu dönemde 820 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. 60-70 kişinin aynı anda ders işlediği kalabalık sınıflar tarih oldu. Bizim okuduğumuz İstanbul'da 80, Anadolu'da 100'ü aşkın öğrencilerin olduğu sınıflar vardı. Şimdi derslik başına öğrenci sayısı 20'li rakamlara indi.



ÖĞRETMENE ŞİDDETE ASLA TAVİZ VERMEYİZ

■ Yasal düzenlemelerle öğretmenlerimize karşı işlenen suçlarda cezaların ve caydırıcılığın artmasının sağlanmasını temin ettik. Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. İster veli, ister öğretmenlerimizin evlatlarından ayrı tutmadığı öğrencisi olsun, bu durum fark etmez. Hükümet olarak bu konuda tavizsiziz.





BİR BÜYÜĞÜNÜZ OLARAK SİZE ADETA YALVARIYORUM...

■ Evlatlarımızı tütün, sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yapan her türlü kötü alışkanlığa karşı korumakta kararlıyız. Gençler, bir Cumhurbaşkanı olarak değil bir büyüğünüz olarak özellikle sizlere rica ediyorum, adeta yalvarıyorum... Sakın ha bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara asla prim vermeyin. Hayatımda sigara ve alkol gibi bağımlılıklarım asla olmadı. Evlatlarıma, torunlarıma nasıl bunlardan sakınmalarını tavsiye ediyorsam sizlere de aynı şekilde bunlardan sakınmanızı tavsiye ediyorum. Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerine nefes aldırmayacak, hepsinin tepelerine binecek, bu alçakların yakasına yapışacağız.



HAYVANCILIĞA BÜYÜK DESTEK

■ 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek' projesiyle aile işletmelerimizi güçlendirmeyi, gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha fazla yer almalarını amaçlıyoruz. Halihazırda faaliyette olan aile işletmelerinin yanı sıra ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlar bu projeden istifade edebilecek. TİGEM işletmelerimizdeki gebe büyükbaş hayvanları uygun maliyetlerde üreticilerimize vereceğiz. Üreticilerimiz Ziraat Bankası'ndan 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullanabilecek. Bir yıl boyunca, toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini biz karşılayacağız. Ayrıca üreticilerimiz hayvanlarını TARSİM'den bir yıl sigortalı olarak alacak, bunun da bedeli devletimiz tarafından ödenecek.





'BU MÜJDEYİ MİLLETİMLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM' DEDİ VE AÇIKLADI:

2025'TE 1381 ENGELLİ ÖĞRETMENİN ATAMASI YAPILACAK

■ EĞİTİMDE fırsat eşitliğini, yalnızca öğrenciler için değil, öğretmenler için de en temel ilke olarak benimsedik. Engelli öğretmenlerin istihdamı noktasında tüm imkânları seferber ettik. Bugün burada bir müjdeyi sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. 2025'te 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek. Tüm engelli öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun.

■ Eğitime yaptığımız yatırımların meyvelerini kısa sürede toplamaya başladık. Aralık 2023'te yayımlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı raporuna göre, Türkiye 20 yılda matematik ve fen alanındaki performansını istikrarlı şekilde artıran 4 ülkeden biri oldu.





EN BÜYÜK LİSE EĞİTİM YERLEŞKESİ

Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliği taşıyan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nde 4 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile 1 imam hatip lisesi olmak üzere, toplamda 345 derslik yer alıyor. Kampüs içerisinde dersliklerin yanı sıra 88 laboratuvar, 500 kişilik kütüphane, 2 spor salonu, 8 basketbol sahası, suni çimli 2 futbol sahası, 1000 kişilik 2 konferans salonu, sanat atölyeleri, yurtlar ve ibadet alanları gibi eğitim öğretimi destekleyen birçok donatı bulunuyor. Külliye, öğrencilerin akademik başarısını güçlendirmenin yanı sıra bilim, sanat ve spor alanlarında da gelişimini destekleyen bir merkez olmayı planlıyor.