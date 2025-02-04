Mansur Yavaş’ın büyük rüyası çöktü: Ulus Meydanı 1 yıl bile dayanamadı!

BÜYÜK TEHLİKE ATLATILDI!

Çökme olayının sabah saat 09:30 sularında meydana geldiği öğrenildi. Yaklaşık 100-150 metrekarelik bir alanda gerçekleşen çöküntü, kalabalık otobüs duraklarına çok yakın bir noktada yaşandı. Vatandaşlar büyük bir tehlike atlatırken, can kaybı ve yaralanma olmaması tek teselli oldu.

Çökme, ilk Meclis'in hemen önünde, tarihi yapıların bulunduğu bir noktada meydana geldi. Olay yerine çok sayıda belediye ekibi sevk edilirken, ekipler çökme riskine karşı vatandaşları uyardı. Bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bu durum, CHP'li Mansur Yavaş yönetiminin tarihi dokuyu koruma konusundaki başarısızlığını da göstermiş oldu.