Milli Eğitim Bakanı Tekin’den özel okul çıkışı: ’Kapatmaya varan yaptırım yetkimiz var’

"ÇOK BAŞARILI OLACAKLARI BİR ZEMİN OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Bakan Tekin, "Eğitim fakülteleriyle Akademi'deki eğitim arasında nasıl bir fark var? Adaylar eğitim fakültesinde görmediği neyi görecek?" sorusu üzerine üniversitelerin lisans programlarında akademik eğitim verildiğini söyledi.

Milli Eğitim Akademisi'nin akademik eğitim yerine okullarda anlatılacak program çerçevesine odaklanacağını belirten Tekin, çocuklara ne öğretmek isteniyorsa Akademi'de bunun üzerine odaklanılacağını vurguladı.

Akademi'nin uygulama merkezlerinin tamamında personel bakımından üniversiteler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle birlikte süreci yürüteceklerini aktaran Tekin, "Oralardan ya ders vermek üzere yahut da geçici görevlendirmeyle akademilerde arkadaşlarımızı aramıza alacağız ve onlarla devam edeceğiz bu çalışmalara. Ama bizim buradaki asıl ayrıştığımız nokta veyahut da bu konulara bu kadar önem vermemizin sebebi öğretmen adayı arkadaşlarımızın uygulama ile ilgili kısımları biraz daha yoğun bir biçimde almaları ve mesleğe başladıklarında yabancılık çekmeden mesleğini birebir yapabilecekleri, çok başarılı olacakları bir zemin oluşturmak istiyoruz." dedi. Akademi'de başarılı olan adayların atanacağını, puan üstünlüklerine göre tercih sunacaklarını bildiren Tekin, ihtiyaç duydukları öğretmen kadrolarının hangi okullarda olduğunu ilan edeceklerini, başvuruların ardından başarı puanlarına göre okullara yerleştirileceklerini belirtti.

"ADİL BİR BİÇİMDE SINAVLARIMIZI, MÜLAKATLARIMIZI YAPTIK"

Bakan Tekin, "Son atamadan sonra mülakatta mağdur olduğunu iddia edenler var ve bu çerçevede de yürütülen sosyal medya üstünden de bir mücadele var. 20 bin öğretmen alımı konusunda peyderpey devam eden bir süreç var, ama itirazlar konusunda ne söylersiniz?" sorusuna süreç başında torpilin işlemediği, engellendiği bir mekanizma kuracaklarını söylediğini anımsattı. Mülakat sürecinde alınan önlemlere ilişkin bilgiler paylaşan Yusuf Tekin, şunları kaydetti: "Şimdi burada geldiğimiz nokta şu, şu andan itibaren sonuçları ilan ettik, atamaları yaptık, şu andan itibaren idare hukukunu birazcık bilen bir insanın söyleyeceği tek şey şu; Bakın ben idareci olarak şu an burada herhangi bir düzeltmeyi kendi inisiyatifimle yapamam. Bunun için benim elimde bir hukuki done olması lazım. Bir şey olması lazım yani haksızlık yapıldığına dair bir karar. Ama şu an arkadaşlar itiraz ediyorlar biz notları, atamaları tekrar gözden geçirelim diye. Böyle bir şey hukuk devleti ilkesiyle çelişir zaten, bunu nasıl yapabiliriz ki biz? Bakın biz alınabilecek bütün tedbirleri aldık, bundan sonra eğer hatalar varsa olabilir bu hatalarda ancak itiraz yoluyla ki birçoğu itiraz etti zaten itirazlarıyla ilgili değerlendirmeler de yapıldı. Değerlendirmeler neticesinde arkadaşların bu konuda yapılan itirazlar neticesinde aldıkları evraklar da yargıya intikal edebilecek bir başka konudur, onlar da taşıyabilirler. Nihayetinde bu süreci böyle zerre miktarı torpil, adam kayırma ya da böyle yakınlarını aldı vesaire gibi denebilecek bir husus yok. Kimsenin hakkını yemeyiz. Bu bize Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı. Kul hakkı yemeden adil bir biçimde sınavlarımızı, mülakatlarımızı yaptık."

"KAPATMAYA VARAN YAPTIRIM YETKİMİZ VAR"

Bakan Yusuf Tekin, özel okul ücretlerini de kapsayan yönetmelik değişikliğine ilişkin soru üzerine, 12 bin özel okul üzerinden 22 okulda kamuoyunu rahatsız edecek fiyatların bulunduğunu söyledi.

Özel okullarda hizmetin kalitesine göre bir fiyat ödendiğini aktaran Tekin, bu kapsamda özel okullarda da çok farklı kategorilerde okulların bulunduğunu, alınan hizmete göre ödenen miktar arasında fark olabileceğini ifade etti.

İlk defa yapılan hizmet sözleşmesinde bakanlığın denetleme hakkının bulunmadığını kaydeden Tekin, şöyle devam etti:

"Bizim şurada yetkimiz var; Siz bir kere hizmeti satın aldınız bu hizmette hizmeti satan, hizmeti veren kişinin her yıl hizmetin devam ettiği sürece hizmetin üzerine ne kadar artış yapabileceğine dair biz yönetmeliğimizde düzenliyoruz, onu da enflasyon artı yüzde 5 diye tanımladık. Bu da ilerleyen süreçte enflasyonla ilgili rakamlar aşağıya düştükçe bu yönetmelikte de değişiklik yapmamız gerekecektir mutlaka, ama şu anda ki haliyle enflasyon artı yüzde 5. Kimler için bu? Hizmeti zaten satın alan bir hizmet sözleşmesi yapan kişinin devam eden hizmet sözleşmesindeki sonraki yıl da yapılacak artışla ilgili bu kavram.

Bu yılın ilk günlerinde bir yönetmelik değişikliği daha yaptık ve dedik ki, bunlar eğitimin doğal parçası olarak kabul edilen şeyler. Bu hizmet sözleşmesinin içerisindedir ilave olarak bunlardan ücret alınamaz. Bunu da özel okul temsilcileri de işte geçtiğimiz hafta Antalya'da yaptığımız toplantıda arkadaşlarla konuştuk. Burada da 12 bin tane özel okulun içerisinde yanlış uygulama yapanlar var mıdır? Mutlaka olabilir. Orada da hem özel okulların birlik temsilcileri hem de biz sürekli bunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki; bu konuda usule aykırı, yanlış uygulama yapan özel okul varsa onu bize bildirin, biz müfettişlerimizle gidelim incelememizi yapalım. Cezai yaptırımlarımız ağır çünkü, 2 defa aynı suç işlendiğinde ilk 2'sinde idari para cezası, 3'üncüsünde kapatmaya varan yaptırım yetkimiz var. 2025 yılında gelen şikayetler üzerine 750 okula işlem başlatıldı."