MKE, 2025 Kars Kış Tatbikatı’nda gücünü gösterdi

Türkiye'nin savunma sanayisindeki öncü kuruluşlarından biri olan MKE, tatbikatta yüzlerce millî ürünü sergileyerek hem yerli hem de yabancı askerî gözlemcilerin yoğun ilgisini topladı.
Özellikle ilk kez zorlu kış şartlarında test edilen E-Arazi Aracı, tatbikatın en dikkat çeken unsurlarından biri oldu. Yerli üretim bu araç, yüksek manevra kabiliyeti ve dayanıklılığıyla zorlu arazi koşullarında başarılı bir performans sergileyerek sahada kendini kanıtlama fırsatı buldu.
Tatbikatta MKE'nin geliştirdiği ağır silah sistemleri, mühimmat çeşitleri ve modern teknolojiyle donatılmış diğer savunma sanayi ürünleri de aktif olarak kullanıldı. Türkiye'nin yerli ve millî üretimde geldiği noktayı bir kez daha ortaya koyan MKE, uluslararası askeri delegasyonlar ve uzmanlar tarafından yakından takip edildi.