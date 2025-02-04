MSB acı haberi duyurdu! Şehit Mustafa Bazna’nın şehadet haberi ailesine verildi

Düzceli şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın şehadet haberi, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik tarafından anne Döndü ve baba Ramazan Bazna'ya iletildi.

Milli Savunma Bakanlığı da resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın aziz naaşına 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşılmıştır.