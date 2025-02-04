Suç örgütüne yardıma yedi tutuklama

Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünde faaliyet gösterdiği öne sürülen şüpheliyi yurt dışına çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve hakkında yakalama kararı bulunan Turan Y.'nin yurt dışına çıkarılması ile ilgili soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadeleri alındı. Savcılık, aralarında Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K. ile gümrük muhafaza memuru B.A'nın da bulunduğu 7 şüpheliyi, "suçluyu kaçırma", "göçmen kaçakçılığı" ve "silahlı suç örgütüne yardım etme" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 7 şüphelinin üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verdi.