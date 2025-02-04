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Giriş Tarihi: 4.2.2025 16:33 Son Güncelleme: 4.2.2025 17:21

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Ankara'da: Başkan Erdoğan ile görüşecek!

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bugün Türkiye'yi ziyaret ediyor. Ahmed Şara, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyor. Suriye'de yeni dönem ve terör örgütü PKK/YPG ile mücadele ele alınacak.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Ankara’da: Başkan Erdoğan ile görüşecek!

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya geldi.

Ahmed Şara, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyor. Suriye'de yeni dönem, Suriye halkına yapılacak destekler ve terör örgütü PKK/YPG ile mücadele ele alınacak.

Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadele konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

EKONOMİK TOPARLANMA, SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİKRAR VE GÜVENLİK

Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak. Ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecek.

Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacak.

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Ankara'da: Başkan Erdoğan ile görüşecek!
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