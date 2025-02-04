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Giriş Tarihi: 4.2.2025 23:02 Son Güncelleme: 4.2.2025 23:18

Tanju Özcan'dan pes dedirtecek skandal! Otel faciası soruşturmasında tutuklanan personellere şeref belgesi

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği otel faciasının ardından ihmal iddialarının merkezindeki isim olan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan pes dedirtecek bir hamle geldi. Özcan, soruşturma kapsamında tutuklanan belediye personellerini hizmet şeref belgesi ile ödüllendirdi. Özcan ayrıca, facianın en büyük sorumlularından biri olarak gösterilen itfaiyeden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı kuzeni Sedat Gülener dahil tutuklu personellerin göreve geri alınacağını söyledi.

DHA
Tanju Özcan’dan pes dedirtecek skandal! Otel faciası soruşturmasında tutuklanan personellere şeref belgesi

Kayak merkezi Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Çoban ile itfaiye personeli İrfan Acar'ın da bulunduğu 19 kişi tutuklandı.

TUTUKLU BELEDİYE PERSONELLERİNE DESTEK VERDİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan belediye çalışanlarına destek vermek için Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile belediye çalışanları ve mahalle muhtarları İtfaiye Müdürlüğü'nde toplandı.

"EN KISA ZAMANDA ARAMIZA DÖNECEKLER"

Törende konuşan Özcan, itfaiye ekiplerinin 45 dakika gibi bir sürede buzlu yolda olay yerine ulaştıklarını belirtti. Özcan, soruşturma kapsamında tutuklanan kuzeni Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın en kısa zamanda aralarına döneceğinden şüphesinin olmadığını kaydetti.

ŞEREF BELGELERİ TUTUKLANAN PERSONELLERİN EŞLERİNE VERİLDİ

Başkan Özcan konuşmasının ardından soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in eşi Gülten Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Çoban'ın eşi Yasemin Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın eşi Tuğba Acar ve itfaiye personeline hizmet şeref belgesi verdi.

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Tanju Özcan'dan pes dedirtecek skandal! Otel faciası soruşturmasında tutuklanan personellere şeref belgesi
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