Tanju Özcan’dan pes dedirtecek skandal! Otel faciası soruşturmasında tutuklanan personellere şeref belgesi

"EN KISA ZAMANDA ARAMIZA DÖNECEKLER"

Törende konuşan Özcan, itfaiye ekiplerinin 45 dakika gibi bir sürede buzlu yolda olay yerine ulaştıklarını belirtti. Özcan, soruşturma kapsamında tutuklanan kuzeni Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın en kısa zamanda aralarına döneceğinden şüphesinin olmadığını kaydetti.