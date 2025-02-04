Haberler Gündem Haberleri THY duyurdu: 5 ve 6 Şubat tarihli bazı İstanbul seferleri iptal edildi
Giriş Tarihi: 4.2.2025 21:44 Son Güncelleme: 4.2.2025 22:04

THY duyurdu: 5 ve 6 Şubat tarihli bazı İstanbul seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, beklenen kar yağışı dolayısıyla yarın ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

AA
THY duyurdu: 5 ve 6 Şubat tarihli bazı İstanbul seferleri iptal edildi

İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

12 DERECE BİRDEN AZALIYOR

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava sıcaklığının 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.

5 VE 6 ŞUBAT TARİHLİ BAZI SEFERLER İPTAL

THY de gelen uyarıların ardından bazı seferleri iptal etmek durumunda kaldı.THY Basın Müşaviri Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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THY duyurdu: 5 ve 6 Şubat tarihli bazı İstanbul seferleri iptal edildi
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