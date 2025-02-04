THY duyurdu: 5 ve 6 Şubat tarihli bazı İstanbul seferleri iptal edildi

5 VE 6 ŞUBAT TARİHLİ BAZI SEFERLER İPTAL

THY de gelen uyarıların ardından bazı seferleri iptal etmek durumunda kaldı.THY Basın Müşaviri Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.