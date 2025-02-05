28. Dönem milletvekili Ediz Ün hakkında fezleke düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski Edirne Milletvekili Ediz Ün hakkında, kendisine ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirildiği gerekçesiyle 'eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak' suçundan fezleke hazırlandı. Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekeye göre, 17 Eylül 2024'de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Edirne TEM Otoyolu Gişeleri'nde bir cipi durdurdu. F.A ve Ç.R.Ç araçta bulunan 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1278 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini kendi rızalarıyla ekiplere teslim etti.

EDİZ ÜN GÜMRÜK KAPISI GEÇİŞİNDE ARACI KULLANMIŞ

Gümrük kapısı kamera kayıtları, PTS kayıtları ve tanık beyanlarını inceleyen ekipler, 28. Dönem Milletvekili Ediz Ün'ün gümrük kapısından geçişi sırasında, suç eşyalarının ele geçirildiği aracı kullandığı belirledi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ün hakkında, '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin milletvekili olması gerekçesiyle yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Ün'ün ülkeye kaçak eşya soktuğu belirtilen fezlekede, şüphelinin suçu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu ifade edildi.Milletvekilleri hakkında soruşturma ve kovuşturmaların Meclisin dokunulmazlığı kaldırmasına bağlı olduğuna dikkat çeken fezlekede, Ediz Ün hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine bulunulmuştur.

Fezlekede, ayrıca 28. Dönem milletvekili Ediz Ün'e ait araçta ele geçirilen kaçak eşyaya dair düzenlenen ekspertiz raporu ve kaçak eşyaya mahsus tespit varakası, şüpheli ve bilgi sahibi ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Ün hakkında inceleme yapılan eylemin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/1 maddesinde yer alan suça vücut vereceği, hakkında inceleme yapılanın müsnet suçu bu suretle işlediği tüm dosya kapsamından sabit olduğu anlaşılmıştır. Fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.