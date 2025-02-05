Asrın ihyasına 75 milyar dolar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen '6 Şubat Depremleri Sempozyumu'nda konuştu:11 deprem ilimizde artık kritik aşamayı tamamen geride bıraktık. Şu ana kadar asrın ihyası için 75 milyar dolarlık, yani 2.6 trilyon lirayı aşan dev bir yatırım yaptık. 2025 bütçemizde ise 584 milyar lira kaynak tahsis ettik. Deprem bölgesinde 182 bin kişilik personel ordusuyla 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 201 bin 580 konut ve işyeri hak sahiplerine teslim edildi. 2025 yılının sonuna geldiğimizde, deprem bölgemizin tamamında 453 bin ev ve işyerimizi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.İstanbul'daki 7.5 milyon konut ve işyerinin 1.5 milyonu yüksek risk altında. 600 bin ev her an yıkılacak durumdu. İstanbul'da bugüne kadar 907 bin bağımsız birimin dönüşümünü tamamladık. Şu anda İstanbul genelinde 193 bin ev ve işyerinin dönüşümüne devam ediyoruz.