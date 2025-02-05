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Giriş Tarihi: 6.2.2025 05:07 Son Güncelleme: 6.2.2025 05:25

Bakan Kurum: Depremzedelere verdiğimiz sözü tutacağız

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde ülke genelinde anma törenleri düzenleniyor. Adıyaman'daki anma törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber'e konuştu. "Depremzedelere sözümüz var o sözü tutacağız" diyen Bakan Kurum, "Şehirlerimiz eskisinden daha güçlü olacak" ifadelerini kullandı

Bakan Kurum: Depremzedelere verdiğimiz sözü tutacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde Adıyaman'da anma törenine katıldı.

Bakan Kurum törende A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Depremin meydana geldiği saat 04.17'de büyük bir acıyla uyandıklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Tüm Türkiye hep beraber 11 ile koştuk. Bir olduk beraber olduk 11 ilimizin yaralarını sarmak için büyük bir mücadele içerisinde olduk." dedi.

Depremzedelere söz verdiklerini şehirlerin eskisinden daha güçlü inşa edileceğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Onlara sözümüz var. O sözü Allah'ın izniye tutacağız. İnşallah şehirlerimiz eskisinden daha güçlü olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat ve motivasyonlarla çalışıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

"ALLAH MİLLETİMİZE BÖYLE ZOR GÜNLERİ BİR DAHA YAŞATMASIN"

Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2 yıl önce gördüklerimiz karşısında yaşadığımız acı hiç geçmedi. Ve o acı da bizim en büyük gücümüz oldu. Böyle bir felaket bir daha yaşanmasın diye o acıyı ne aklımızdan ne de kalbimizden atmayacağız.

Adıyaman'da 2 yıl önce tüm Türkiye'nin sarsıldığı dakikalarda sokaktaydık.

Şehitlerimiz için yürüdük, dua ettik.

Allah milletimize böyle zor günleri bir daha yaşatmasın. Deprem şehitlerimizin ruhu şâd olsun."

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Bakan Kurum: Depremzedelere verdiğimiz sözü tutacağız
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