Başkan Erdoğan’dan 6 Şubat paylaşımı: Deprem bölgesinden elimizi bir an olsun bile çekmedik

"KARARLILIĞIMIZDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

Deprem bölgesinin yeniden ihya ve inşasına ilişkin değerlendirme yapan Başkan Erdoğan, "İlk günden beri devlet ve millet olarak "bir oluruz" dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik. Bundan sonra da şehirlerimiz tekrar tam olarak ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz. Sardığımız yaraları inşallah tam olarak iyileştirene, tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.