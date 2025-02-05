Başkan Erdoğan’dan 6 Şubat paylaşımı: Deprem bölgesinden elimizi bir an olsun bile çekmedik

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında hayatını kaybedenler dualarla anılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da depremin meydana geldiği saat 04.17'de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak deprem şehitleri için Allah'tan rahmet diledi.
BAŞKAN ERDOĞAN DEPREM ŞEHİTLERİNİ RAHMETLE ANDI
Meydana gelen depremlerin milletin hafızasından alsa silinmeyeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesinde, yitirdiğimiz 53 bin 537 kardeşimizin her birine yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabrıcemil diliyorum" dedi.
"KARARLILIĞIMIZDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"
Deprem bölgesinin yeniden ihya ve inşasına ilişkin değerlendirme yapan Başkan Erdoğan, "İlk günden beri devlet ve millet olarak "bir oluruz" dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik. Bundan sonra da şehirlerimiz tekrar tam olarak ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz. Sardığımız yaraları inşallah tam olarak iyileştirene, tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
"YİTİRDİĞİMİZ CANLARI DUALARLA YAŞATACAĞIZ"
Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Toprağa verdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarını âminlerle, Fatihalarla, Yasinlerle, dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun."
Hepimizi derinden sarsan, yüreğimizde büyük yaralar açan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesinde, yitirdiğimiz 53 bin 537 kardeşimizin her birine yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2025