DEAŞ’a ağır darbe! 21 ilde operasyon: 164 terörist yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar; Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak yürütüldü.

Operasyonlarda, ruhsatsız tabanca ve tüfeklerin yanı sıra çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Güvenlik güçleri, terör örgütünün finansal ve lojistik yapılanmasını çökertmek adına çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

BAKAN YERLİKAYA: TERÖRÜ ÜLKEMİZDEN SÖKÜP ATACAĞIZ

Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılığın altını çizerek, "Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekun bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız" dedi.