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Giriş Tarihi: 5.2.2025

DEM: İmralı tarihi bir çağrı yapacak

ANKARA
DEM: İmralı tarihi bir çağrı yapacak

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan, Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi. Bakırhan, Öcalan'ın yapacağı çağrıyı desteklediklerini belirttti.

"SİLAH BIRAKMA DAHİL"
Bakırhan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Öcalan'ın çağrıyı tarih olarak Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği 15 Şubat'ta mı yapacak?" sorusuna yanıt veren Bakırhan, "15 Şubat mı bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde çağrısı olacak" dedi. Bakırhan, çağrının 'silah bırakmanın' da içinde olduğu "geniş kapsamlı bir çağrı" olacağını da sözlerine ekledi.

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DEM: İmralı tarihi bir çağrı yapacak
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