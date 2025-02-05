Düzceli şehidin cenaze töreni bugün

3 Kasım 2022'de bölücü terör örgütü PKK tarafından Kuzey Irak'ta şehit edilen Mustafa Bazna'nın naaşını kurtarmak için gerçekleştirilen operasyon başarıyla sonuçlandı. Bazna'nın naaşı, işlemlerinin ardından Şırnak'tan memleketi Düzce'ye gönderildi. Düzce'ye gelen şehidin naaşı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze töreni öncesi şehidin Çay mahallesinde bulunan evinde helallik alınacak. Şehidin cenaze töreni, bugün Cedidiye camisinde öğle namazının ardından düzenlenecek. Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Şıralık mahallesinde bulunan Düzce Şehitliğine defnedilecek.