FETÖ’nün ‘mahrem’ ağına operasyon: 93 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Son bir haftada 29 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 93 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan isimlerin, örgütün "Askeri Mahrem Yapılanması" içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 29 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden 'Kıskaç-37' operasyonlarında 93 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yakalananların arasında FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların da yer aldığını aktaran Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün 'Askeri mahrem yapılanması' ve 'Öğrenci yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak ve örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu" ifadelerini kullandı.