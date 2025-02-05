Fizyoterapist Zeynep ille de hayat dedi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremine 7 katlı bir binada yakalanıp sağ kolunu ve sağ bacağını kaybeden fizyoterapist Zeynep Büyükardıç, Gaziantep'teki protez merkezinde kendisi gibi olan depremzedelere şifa dağıtıyor. Asrın felaketinde iki gün enkazda mahsur kalan Büyükardıç, yıkılan binanın kolonlarının altında sıkışan sağ kolu ve sağ bacağını kaybetti. Büyükardıç tedavisinin ardından Gaziantep'e taşındı.

'MESLEĞİME ÂŞIĞIM'

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi tarafından ampute olan engellilere protez ve fiziksel tedavi hizmeti veren merkezde işe başlayan Büyükardıç uzuvlarını kaybetmesine rağmen enerjisinden hiçbir şey eksiltmedi. Proteziyle durmadan çalıştı, tedavisinin dışında gösterdiği gayret sayesinde kısa sürede günlük işlerini tek başına yapmaya başlayan Büyükardıç, eski mesleğine Türkiye'nin ilk ampute fizyoterapisti olarak geri döndü.

Şimdi ise kendisiyle aynı kaderi yaşayan başka deprem mağdurlarını tedavi ediyor. Kendisini ayağa kaldıran şeyin mesleğine olan aşkı olduğunu belirten Büyükardıç, "Mesleğimi çok seviyorum. Benim enkaz altında ilk sorduğum soru 'Mesleğimi yapabilecek miyim' olmuştu. Çünkü kolumun gittiğini biliyordum. Bu zor sürecin ardından yeniden mesleğime dönmem bana çok iyi geldi. Mesleğimi hâlâ icra edebilmek beni motive ediyor. Enkaz altındayken de bunun farkındaydım; beni kurtaracak tek şey mesleğime devam etmekti" diye konuştu.

'HAYATA DEVAM EDİN'

Deprem öncesi engelli çocuklarla çalıştığını belirten Büyükardıç, "Seans sırasındaki konuşmalarımda hep şunu derdim: 'Hepimiz engelli adayıyız.' Aslında buna gerçekten inanarak söylemiştim. Kimse bunun bir gün başına geleceğini bilmiyor. 'Gelmez' diye düşünüyorsunuz ama gelebiliyormuş. Bunu söyleyip de bunu yaşamak gerçekten çok acı bir şey. Biz depremzedeyiz, biz ampute olduk ama bizim hayata geri dönmemiz lazım. Ben hayatıma döndüm, hastalarım da hayatına dönmeli ve bir şekilde protezle yeniden işe başlamalılar, hayatlarına devam etmeliler, şu an bunu aşılamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.