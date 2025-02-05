Haberler Gündem Haberleri İsrail tarafından 3 Türk vatandaşının sınırda öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 5.2.2025 10:47

İsrail tarafından 3 Türk vatandaşının sınırda öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışan 3 Türk vatandaşının hava saldırısında öldürülmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
İsrail tarafından 3 Türk vatandaşının sınırda öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç Türk vatandaşının, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Türk vatandaşının İsrail ordusu tarafından öldürülmesine ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Vatandaşların cenazeleri Türkiye'ye gönderilirken nüfusa kayıtlı olduğu illerde otopsi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından evrakın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi ile ilgili cumhuriyet başsavcılıklarından istendiği öğrenildi.

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İsrail tarafından 3 Türk vatandaşının sınırda öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
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