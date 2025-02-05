Kartal Belediyesi’nde usulsüz ihale skandalı

Kartal Belediyesi, hukuka aykırı ihaleler iddialarıyla gündeme geldi. İddiaya göre İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişlerince rapor hazırlanarak belediye tasarrufundaki 44 adet taşınmazın Devlet İhale Kurumu'nun hükümlerine aykırı olarak kiraya verildiği gerekçesiyle Maltepe Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de aralarında olduğu 21 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda inceleme konusu 44 ihalenin 33'ünde muhammen bedel üzerinden gerçekleşen artırım oranının yüzde 5'in altında kaldığı, bu durumda ihalelerin rekabetten uzak ve tek katılımla gerçekleştirildiği belirlendi. Sayıştay Denetim Raporunda da kiralama bedellerinin emsallerine göre düşük kaldığı hususuna yer verildiği açıklandı. Milli Emlak Denetmenleri tarafından tanzim edilen bilirkişi raporlarında da 5 adet yerin kira bedellerinin ihale tarihi itibariyle emsal kira değerlerinin altında olduğu, 6 adet yerin ihale tarihi itibariyle emsal kira değerlerinin belirlenmediği, emsal kira bedeli saptanamayan bazı yerlere ait ihale bedellerinin emsal kira bedelinin altında kalabileceği ve diğer ihalelerde ise herhangi bir fiyat farkına rastlanmadığı yönünde değerlendirmeler yapıldı.

TEK KATILIMLI İHALELER

Belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesi işlemlerinde hukuka aykırı olarak 'ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması' ilkelerine de aykırı hareket edildiği, 44 adet ihalenin tamamında pazarlık usulü kullanılmasıyla ihalelerin tamamının tek katılımcı ile rekabetten uzak bir ortamda gerçekleştiği, idare adına ise taşınmazların daha yüksek kira bedelleri ile ihale edilmesinin önüne geçilmek suretiyle muhtemel zararlar doğmasına sebebiyet verdiği kaydedildi. İddianamede şüpheli Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in birçok ihale onay belgesini "ita amiri" sıfatıyla onayladığı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Bayram Ali Baştan ve Emlak ve İstimlak Müdürü Sayit Karagöz ve beraberindeki 20 şüphelinin de usulsüz şekilde ihale komisyonu kararlarına karşı bir oy kullanmaksızın rekabetten uzak bir şekilde kiralamaya imkan sağladıkları açıklandı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel başta olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucunda tüm şüphelilere "Görevi kötüye kullanma" suçundan ayrı ayrı 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.