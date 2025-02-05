MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama!

RUTİN KONTROLLERİ YAPILDI

Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sn Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir.. Kamuoyunun ve çok değerli camiamızın bilgilerine..." ifadelerini kullandı.