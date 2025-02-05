MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama!

CHP yandaşı Halk TV, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'kalp rahatsızlığı' nedeniyle İstanbul Anadolu Yakası'nda bir özel hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını öne sürdü. Kısa sürede sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialara ilişkin parti kaynaklarından açıklama yapıldı.
"ÖKSÜRÜK NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak, "Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir." dedi.
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir. Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir.
Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen Sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
RUTİN KONTROLLERİ YAPILDI
Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sn Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir.. Kamuoyunun ve çok değerli camiamızın bilgilerine..." ifadelerini kullandı.