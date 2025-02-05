Otel yangınına 2 gözaltı daha

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında,

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı. Soruşturmada daha önce 28 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı