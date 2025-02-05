SON DAKİKA | Almanya Cumhurbaşkanı Ankara’da! Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu

Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Avrupa'da yabancı karşıtlığı, ırkçılık, İslam düşmanlığı içeren eylem ve söylemlerin arttığını müşahede ediyoruz. Bu, Türk toplumunu da endişelendirmektedir. Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konular bağlamında, Almanya ile işbirliğini sürdüreceğiz. Kalıcı barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin arzusudur.

Gazze'deki ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Uluslararası toplum olarak iki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz.

AYRINTILAR BİRAZDAN...