Son dakika: Başkan Erdoğan: Ey CHP, ikna odalarını kuranlar sizdiniz!

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"BİZİM KONGRELERİMİZDE YUMRUKLAR DEĞİL YÜREKLER KONUŞUR"

"23,5 yıldır zorlu, çetin ve engebeli fakat bir o kadar da şerefli bir yolda sabırla yürüyoruz. Bu yolculuğumuzun her bri adımını milletimize hizmet aşkıyla katettik. 85 milyon vatandaşımızın her birinin gönlüne taht kurmanın çabası içinde olduk. Bu kutlu mücadelenin mihmandarlığını hep kadınlarımız yaptı. Tüm hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Kadın Kolları Başkanlığında görev yapmış eski başkanlarıma, görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.12 Ekim'de başladığımız kongrelerimizi bir bayrak yarışı anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Yeni yüzlerle kadrolarımızı güçlendirerek kongre sürecini yönetiyoruz. Böylece kardeşliğimizi daha da perçinliyoruz. Bizim kongrelerimizde yumruklar değil yürekler konuşur. Gönüller buluşuyor, kalpler kucaklaşıyor. Bir şölen havasında kongrelerimizi teker teker yapıyoruz.

Başkan olarak mesuliyeti son derece ağır bir vazifeyi üstlenen Tuğba Hanım'a teşekkürlerimi iletiyorum. Bu hareketin içinden gelen bir kardeşimizdir. Her fırsatta vurguladığım bir hususu tekrar etmek istiyorum, bizim mücadelemiz şahsi ikbal, kişisel kariyer meselesi değildir. Hepimiz görevimiz ne olursa olsun ülkeye ve millete hizmet davasının neferleriyiz.