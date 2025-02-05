Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'na 3 ayrı suçtan iddianame: 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi
Giriş Tarihi: 5.2.2025 16:26 Son Güncelleme: 5.2.2025 16:35

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'na 3 ayrı suçtan iddianame: 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame hazırladı. Ekrem İmamoğlu için 7 yıl 4 aya kadar hapis istendi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’na 3 ayrı suçtan iddianame: 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz 20 Ocak tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik yaptığı konuşma hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.

3 AYRI SUÇTAN İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma sonucunda İmamoğlu'na "tehdit", "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'na 3 ayrı suçtan iddianame: 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi
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