TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Trump’ın skandal Gazze planına tepki: Asla kabul edilemez

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Diplomat Akademi Kampı'nda açıklamalarda bulunuyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Trump'ın Gazze planı:



Asla kabul edilemez. Gazze Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir. Vietnam'ı, Afganistan'ı, Irak'ı ve Gazze'de aldıkları dersleri unutanların Orta Doğu'yu yeni bir maceraya sürüklemeye hakları yok. Uluslararası hukuk karşısında sanık durumundaki sözde Başbakan'ın, ABD Başkanı tarafından kral edasıyla karşılanması insanlık vicdanını yaraladı