Türkiye ve Somali arasında güvenlik iş birliği: Bakan Yerlikaya, Somali heyetini ağırladı

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Bakan Yerlikaya, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Bakan ile başta terörle mücadele, kolluk eğitimi ve düzensiz göçle mücadele konuları olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki iş birliği konularını ele aldık. Sayın Bakan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.