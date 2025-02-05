Yargıtay savcını darp etmişlerdi: Sanıklar hakim karşısında

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Kadıköy'de 31 Ağustos 2024 akşamı oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası otopark sırasında 2 trafik magandası tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen, Marina İspark otoparkından aracıyla çıkış yaparken sistem güncellemesi nedeniyle beklemeye başlamış, Bu sırada arkasındaki aracın şoförü Erol G. defalarca kornaya basıp selektör yaptığı, aracın arka koltuğundaki Tayfun İ. de İşçimen'e küfür ve hakaretlerde bulunduğu ileri sürülmüştü. İddiaya göre Erol G. savcının yüzüne yumruk atarak yere düşürdükten sonra yumruklamaya devam etmişti. İddianamede, şüpheli Erol G.'nin 'Hakaret', 'Kasten Yaralama' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından 6 yıl 4 aya kadar, şüpheli Tayfun İ.'nin ise "Hakaret" ve "Kasten Yaralama" suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Anadolu 88. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya müşteki Yargıtay Savcısı Necip Cem İşçimen katılmazken, sanıklar Tayfun İ. ve Erol G. ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

"ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN KOLUNU TUTTUM"

Duruşmadaki savunmasında sanık Tayfun İ., "Olayın yaşandığı gün çocuklarım ve komşum Erol'un çocuklarıyla maç etkinliğine gitmek istedik. Araç içinde kalabalık olduğumuzdan çocuklar sıkıldı. Olayın nasıl başladığını bilmiyorum. Dışardan pek çok ses geliyordu. O sırada camımda sinirli birisi belirdi. Elleriyle cama vurarak içeri girdi. Çok sinirli ve tersti. Çocuklar çığlık attı, ben de engellemek için kendisinin kolunu tuttum, araçtan uzaklaştırmaya çalıştım. Kimseye zarar vermedim, çocukları korumaya çalıştım. Ben araçta selektör yapılıp yapılmadığını, otopark bekleme sırasının ne boyutta olduğunu bilmiyordum. Olay anında ön yolcu koltuğu boştu, diğer komşumuz su almaya gitmişti. Benim müştekiye yönelik bir eylemim olmadı" şeklinde konuştu.

"BAŞKA ARAÇLARIN ÇALDIĞI KORNAYI BEN ÇALDIM ZANNETTİ"

Sanık Erol G. ise savunmasında "Olay günü çocuklarla maça gittik. Araca bindik, maç çıkışı otoparktan çıkacaktık. Selektör yapmadım, kornaya da basmadım. Ben önde olduğum için Necip Beyin kartla bir para alışverişi yaptığını gördüğümden kornaya basmadım. Karşı tarafa tepki vermedim, hakaret etmedim. Otoparkta tahsilat işlemi uzun sürdü ama ben bekledim, acelem yoktu. Benim kızım hala pedagoga gidiyor, olay günü çok korktu. O esnada arkamızdaki araçlar yoğun şekilde korna çalıyordu ama müşteki benim korna çaldığımı düşünerek agresif şekilde bizim araca yöneldi. Ben müştekiye küfür etmedim, sadece olay dursun diye kendimizi korumak amaçlı yumruk attım, meşru müdafaa olarak değerlendirilmesi gerekir. Yine de Sabcı Beyden özür diliyorum" dedi.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme müşteki Necip Cem İşçimen'in gelecek celse SEGBİS sistemiyle dinlenmesine karar vererek davayı erteledi.