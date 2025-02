Yeni Suriye’de teröre yer yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile dayanışma içinde hareket ederek, terörün olmadığı huzur ve güven iklimini ortak coğrafyada tam manasıyla hâkim kılacaklarına inandığını söyledi. Başkan Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:

13 yıllık kan ve gözyaşının ardından sadece Suriye'de değil, tüm bölgede yeni bir sayfa açıldı. Suriye halkı kendi geleceklerini belirlemede artık gerekli iradeye sahiptir. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi yeni dönemde de Suriyeli kardeşlerimize gereken desteği vereceğiz.

Suriye'ye yönelik politikamızın esasını öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası oluşturuyor. Ülkede güvenliğin ve ekonomik istikrarın teminine yönelik atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Hemen her konuda tam bir fikir birliği içinde olduğumuzu gördük. Bilhassa Suriye'nin kuzey doğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. DEAŞ olsun PKK olsun terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye'ye gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettim. Suriye'nin kuzey doğusundaki kampların kontrolü bağlamında yanlarında olduğumuzu teyit ettik.

Şara kardeşimin terörle mücadele noktasında ortaya koyduğu güçlü iradeden dolayı duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Ülkelerimizin ve bölgelerimizin selameti açısından birlikte, aynı hedef doğrultusunda güç birliği yapmaktan başka bir yolumuz da bulunmuyor. Dayanışma içinde hareket ederek terörün olmadığı huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum.

Suriye halkı 13 yıl boyunca her türlü zulmü gördü. Tüm bunlara rağmen Suriye'nin yiğit evlatları zalim rejime ve destekçilerine karşı mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmedi. Sonunda da zafer 8 Aralık itibariyle Suriye halkının oldu.

İnsani yardımların yanı sıra Suriye'nin altyapısı ve yeniden imarında gerekli desteği sağlamaya hazırız. Ülkenin kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Suriye'ye yönelik devrik rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılması için yürüttüğümüz gayretlerin etkisiyle esneme sağlandı.

Diplomasi alanında yeni yönetiminin sesinin duyulması için elimizden geleni yapıyoruz. Ticaretten sivil havacılığa, enerjiden sağlık ve eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerimizi çok boyutlu bir şekilde ilerletiyoruz. İman varsa imkan da vardır. Biz her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna iman eden, buna teslim olan insanlarız. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerini tekrar ayağa kaldıracaklarından hiç şüphe duymuyoruz. Bu süreçte Arap ve İslam dünyasının Suriye'ye gereken maddi ve manevi desteği sağlaması çok ama çok önemlidir.





TÜRKİYE'NİN DURUŞU UNUTULMAYACAK

Şara da toplantıda şu ifadeleri kullandı:

Sayın Erdoğan'a davetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Suriye halkı Türkiye'nin hem devleti hem halkının duruşunu hiçbir zaman unutmayacak. Kurtuluş savaşında Suriye ve Türk kanı birbirine karışarak bu başarı geldi. Suriye topraklarının bütünlüğüne önem vermekteyiz.

İlişkileri derin bir stratejik işbirliğine dönüştürmek arzusundayız. İstiyoruz ki her alanda işbirliğine gidelim. Özellikle iki ülkenin güvenlik ve istikrarına katkıda bulunacak şekilde.

Türkiye ile ticareti yeniden canlandıracağız. Suriye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde altyapının tekrar rehabilite edilmesini istiyoruz. Sayın Erdoğan'ı Suriye'ye davet ediyorum.





LATİFE EL DURUBİ'Yİ AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYDUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi Latife El Durubi'yi ağırladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Latife El Durubi Hanımefendi'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Emine Erdoğan, "İnsani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi birçok önemli konuyu konuşma fırsatı bulduk. Bilhassa, dünyanın her yerinde savaştan en çok zararı gören kadın ve çocuklar için birlikte atabileceğimiz adımları görüştük" ifadesini kullandı. ANKARA