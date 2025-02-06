Adıyaman’da depremzedelerle büyük buluşma

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da anlamlı bir anma töreni düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlik, "Bir Oluruz" temasıyla devlet ve milletin kenetlenmesini simgeleyecek. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra depremzede aileler, deprem konutlarının inşasında görev alan işçiler, mühendisler, mimarlar ve ustalar katılacak. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar, birlik ve dayanışmayı temsil eden Anadolu Karanfili ile anılacak. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kuran okunacak ve dualar edilecek. Törende Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'ya canlı bağlantılar yapılacak, 11 ilden birer aileye yeni evlerinin anahtarları teslim edilecek.