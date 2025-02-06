Ayşe Barım’ın kardeşi gözaltında: Delil karartma iddiası

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme, şantaj iddiaları üzerine ID Danışmanlık şirketi sahibi menajer Ayşe Barım 2013 yılındaki gezi olaylarının planlayıcılarından olduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barım, 27 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BARIM'IN KIZ KARDEŞİ GÖZALTINDA

O soruşturma kapsamında Barım'ın avukat olan kız kardeşi I.S.G ve bir arkadaşının Barım'ın gözaltında olduğu günlerde delil karartmaya çalıştıkları iddia edildi. Kız kardeş I.S.G.'nın, ablası Ayşe Barım'ın bankadaki kasasına erişimi olduğu ve doktor olan arkadaşı ile Levent'teki bankaya giderek kasadan bir çuval ve bir zarf aldığı iddia edildi.

KAYYUM ÖNCESİ HAZIRLIK İDDİASI

Zarfın içinde altın olduğu öğrenilirken, durumun açıklığa kavuşması için avukat I.S.G. ve yanındaki doktor arkadaşı "Delil yok etme ve gizleme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan kardeş, I.S.G. ve arkadaşı, ifadelerinde, "Eğer şirketimize kayyum atansaydı zor duruma düşecektik. Bu duruma düşmemek için para ve altın aldık" şeklinde konuştu.