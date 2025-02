Bakan Kurum: Şehirlerimiz ayağa kalktıkça devletimizle gurur duyuyoruz

"BİZİM İÇİN ÇALIŞMANIN SONU, BAŞARMANIN SINIRI YOK"

"Biz dertliyiz" diyen Bakan Kurum şöyle devam etti: Her evi her yuvayı kendi yuvamız bildik. Elini öptüğümüz her anneyi kendi annemiz gördük. Başını okşadığımız her depremzede yavruyu kendi yavrumuz bildik. Alnımızın terini bu toprakların çamuruna karıştırdık, elimizin emeğini bu coğrafyanın yollarına döktük. Yüzbinlerce yeni yuva kurduk, yepyeni uydu kentler, şehirler kurduk. Teslim ettiğimiz yuva sayısını Ekim'de 100 bine, Kasım'da 155 bine, Ocak'ta 201 bine ulaştırdık. Bizim için çalışmanın sonu yoktur, bizim için başarmanın sınırı yoktur. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 453 bin konutu, dile kolay neredeyse yarım milyon yuvayı süratle yapacağız. Evine gitmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayacağız. Şehirlerimizin her açıdan zengin olması için; ticaretin, istihdamın, sanayinin eskisinden daha güçlü olması için; düzenlenmemiş meydan, yenilenmemiş kent merkezi bırakmayacağız. Yapılmamış ticaret ve sanayi alanı, kültürel ve turistik mekan bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Bu sayede 11 ilimizdeki nüfusumuzun neredeyse beşte birinin artık yeni bir yuvada yaşamasına; esnafımızın dörtte birinin yeni bir dükkanda iş yapmasına vesile olacağız.