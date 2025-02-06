Bakan Kurum: Şehirlerimiz ayağa kalktıkça devletimizle gurur duyuyoruz

"SÖZ VERİYORUZ O GÜZEL SABAH İÇİN DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

Bu eserlerin mimarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Kendisinin huzurunda sizlere söz veriyoruz. Bizi okutan, büyüten ve hizmetkar eden annelerin vefalı evlatları olmaya devam edeceğiz. Geceyi üstümüze örtmeyeceğiz. Gündüzü rahat geçirmeyeceğiz. 7 günü az göreceğiz, 24 saati dar göreceğiz. Her iş nihayete erdiğinde buluşma yerimiz büyük ve güçlü Türkiye, buluşma noktamız yeniden doğan Adıyaman olacak. Bir gün Adıyaman'da yeniden buluşacağız, Hatay'da, Malatya'da, Kilis'te, Urfa'da, Diyarbakır'da yeniden sarılacağız. Maraş'ta, Adana'da, Osmaniye'de, Antep'te yeniden kucaklaşacağız. Ben 182 bin işçi, emekçi mimar ve mühendis kardeşimiz adına; o güzel sabah için durmadan dinlenmeden çalışacağımıza söz veriyorum" dedi.

"HER YENİ YUVA, ANNE HASRETİ ÇEKEN EVLATLARIMIZA MUTLULUK GETİRSİN"

Anma etkinliklerinin simgesi olarak Anadolu Karanfili'ni seçtiklerini anımsatan Bakan Kurum, "Bugün biz de hep birlikte, tıpkı bir karanfil gibi yeni bir başlangıcın simgesi olan yuvalarımızın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 ilimizden, 11 ailemize yeni yuvalarının anahtarlarını teslim ediyoruz. Ben dilerim ki her yeni yuvamız, anne hasreti çeken evlatlarımıza mutluluk getirsin. Her yeni evimiz, evlat acısı çeken annelerimizin kalbine bir nebze de olsa huzur versin. Her yeni yuvamız, babalarımızın dizine derman olsun. Başka bir dileğimiz yoktur, başka bir isteğimiz yoktur" diye konuştu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK İYİLEŞTİRME OPERASYONUNU HAYATA GEÇİRDİK"

Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşa edildiğini belirterek, "Tek yürek olup elbirliğiyle, dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu hayata geçirdik. Asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdük. Biz, sarsılsak da yıkılmayan bir milletiz. Gözyaşlarımızı sile sile, yüreklerimizi umutla doldura doldura çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'ya canlı bağlantıların da yapıldığı törende, 11 ilden birer aileye yeni evlerinin anahtarı teslim edildi.