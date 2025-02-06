Bakan Tunç: Deprem bölgesine 2,5 trilyonu aşkın harcama yapıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep'e geldi. İlk olarak depremlerin etkilediği Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulunan Bakan Tunç, daha sonra İslahiye ilçesini ziyaret etti. Bakan Tunç, beraberinde Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve yerel yöneticiler ile ilk olarak İslahiye Asri Mezarlığı içerisindeki Deprem Şehitliğini ziyaret etti. Buradaki kabirlere karanfil bırakan Bakan Tunç, depremde ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek dua etti.

Bakan Tunç daha sonra Atatürk Mahallesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının bulunduğu alanda düzenlenen anma programına katıldı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Tunç, 6 Şubat'ta hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Deprem felaketinde Nurdağı, İslahiye ve Gaziantep'te 4 bin kişinin yaşamını yitirdiğini dile getiren Bakan Tunç, "Depremde kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Yakınlarına ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha böyle acıları milletimize yaşatmasın diyorum" dedi.

Felaketin ardından büyük bir seferberlik başlatıldığını dile getiren Bakan Tunç, "Millet olarak dünya tarihinin en büyük birlikteliğini gerçekleştirdik. 81 vilayetimiz tüm ilçeleriyle, köyleriyle beraber adeta bir seferberlik durumuna geçti. Devletimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurumlarımız hızlı bir şekilde harekete geçti. Büyük mücadeleyi, o birlikteliği, milletçe nasıl kenetlendiğimizde bütün dünyaya göstermiş olduk. Aradan 2 yıl geçti, 2 yıl içerisinde deprem bölgesini hiç unutmadık. Kabine toplantılarımızın değişmez gündem maddesi deprem bölgemiz oldu" diye konuştu.

Depremin etkilediği şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması, depremzedelerin yeni konutlarına kavuşmalarının tek gayeleri olduğunu dile getiren Bakan Tunç, şöyle dedi:

"Depremin ardından hükümet olarak tek hedefimiz bir an önce 11 vilayetimizi ayağa kaldırmak, vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak oldu. Şu ana kadar 201 bin konut teslim edildi. İnşallah 2025 yılı sonunda 452 bin 983 konutu vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuşuncaya kadar durmadan çalışacağız. 11 vilayetimizi tarihiyle, kültürüyle, meydanlarıyla yeniden inşa ediyoruz. Büyük bir mesafe aldık, zor kısmı geride kaldı. İnşallah bundan sonra da bu yıl içerisinde bütçemizde en büyük payı yine deprem bölgesine ayırdık. Şu ana kadar deprem bölgesine yapılan harcamalar 2,5 trilyon lirayı aştı. Bu yıl bütçeden de 584 milyar lira kaynak ayrıldı. Bu kaynağı da bölgeye harcayarak buraları inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız."

Bakan Tunç, deprem felaketinin ardından açılan 105 bin davanın 65 bininin sonuçlandığını ve idari yargılama usulünde geçici bir madde ile bölgeye has bir yargılamayla süreçleri hızlandırdıklarını kaydetti.