Bakan Tunçtan, Bahçeli’ye geçmiş olsun mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, kalp kapakçığı ameliyatı oldu. Parti tarafından yapılan açıklamada Bahçeli'nin, Tıbbi durumunun son derece iyi ve stabil olduğu ve odasında dinlendiği aktarıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kalp kapakçığı ameliyatı olan Devlet Bahçeli için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bakan Tunç, mesajında "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" İfadelerini kullandı.