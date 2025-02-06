Deprem dönüşümü bir milli mücadeledir

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Deprem Bölgesi Asrın İnşası ve İhyasında İkinci Yıl etkinliğinde konuştu: "Adeta yeni bir ülke inşa ediyoruz. Deprem konutları içinde inşaatı başlamamış hiçbir konutun kalmadı. Tüm yuvaları teslim etmek aziz milletimize borcumuzdur. Adıyaman İndere'den başlamak istiyorum. İndere'de tam 5 milyon metrekare alanda Türkiye'nin en büyük şantiye sahasını kurduk. 16 bin konutla birlikte sosyal donatılarıyla belki de dünyada çok örneği görülmeyen bir şehircilik anlayışıyla yeni bir uydu kenti inşa ediyoruz. Afetzedelerin ellerini bırakmayacağız. Deprem dönüşümü ülkemiz adına yeni bir milli mücadeledir.