Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'de ateşkes korunmalı" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan, "Gazze'de ilan edilen ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Uluslararası toplum olarak iki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz" dedi. Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Geçtiğimiz yıl Türkiye-Almanya arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümüydü. Son dönemdeki görüşmeler, iki ülke arasındaki diyalogun en önemli tezahürüdür. Görüşmelerimizde ikili işbirliğimiz derinleştirilmesine yönelik atabileceğimiz adımlar yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele aldık. Türki toplumunu güvenliği, refahı ve esenliği Almanya ile gündemimizde en üst sırlarda yer alıyor. Alman dostlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Terör örgütleriyle mücadele konusuna da değindik. Gümrük birliği ve vize serbestisi başta olmak üzere atılması gereken adımlar üzerinde durduk. Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki son durum gibi bölgesele konularda Almanya ile işbirliğimizi sürdüreceğiz. Suriye'nin yeniden inşasına Almanya'nın gerekli desteği vereceğine inanıyorum. Ukrayna'daki savaşın adil bir barışla sona ermesi gerektiğini uzun bir süredir savunuyoruz.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Steinmeier de şunları kaydetti: Ortadoğu'da çok hareketli bir dönem yaşanıyor. Gazze'de ateşkes kararlaştırıldı ve rehinelerin serbest bırakılmasında ilerlemeler kaydedildi. Bölgeye kalıcı barışın gelmesi herkesin ortak çıkarına.

Suriye konusunu ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı, Şara ile yaptığı görüşmeye dair bilgi verdi. Suriye'nin istikrarlı olması için tüm etnik grupların sürece katılması gerekir. İsrail ve Filistin konusuna da değindik. Kalan rehinelerin serbest bırakılması için ve insani felaketin sona ermesi için ilk adım. Filistinlileri Gazze Şeridi'nden göç ettirmek veya sürgüne göndermek şeklindeki öneriler endişeye ve korkuya neden oluyor. Böyle öneriler uluslararası hukuk açısından da kabul edilemez. Almanya olarak iki devletli çözümü savunuyoruz.