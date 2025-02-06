MHP’den Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama: Kalp kapakçığı değiştirildi, durumu iyi

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır.

"SAĞLIK DURUMU SON DERECE İYİ"

Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir."

BAKAN TUNÇ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ilettti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Tunç, "Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." dedi.