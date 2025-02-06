Haberler Gündem Haberleri MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama: Kalp kapakçığı değiştirildi, durumu iyi
Giriş Tarihi: 6.2.2025 21:07 Son Güncelleme: 6.2.2025 21:44

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama: Kalp kapakçığı değiştirildi, durumu iyi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine bugün mevcut kapağın değiştirildiğini ve işlemin başarılı şekilde tamamlandığını bildirdi. MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin sağlık durumunun son derece iyi olduğu belirtildi.

MHP’den Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama: Kalp kapakçığı değiştirildi, durumu iyi

MHP'den yapılan ve Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul ile Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çiçek'in isimlerinin yer aldığı yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır.

"SAĞLIK DURUMU SON DERECE İYİ"

Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir."

BAKAN TUNÇ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ilettti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Tunç, "Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." dedi.

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MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama: Kalp kapakçığı değiştirildi, durumu iyi
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