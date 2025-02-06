MİT’e sızan FETÖ’cüye casusluk beraatı

SABAH'ın gündeme taşıdığı Yargıtay'ın tartışmalı Pınar Gültekin kararının ardından bir tartışmalı karar da Yargıtay'ın terör dairesinden çıktı. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan Sefa Yunus Cihangir örgüt üyeliği, siyasal ve askeri casusluk suçlarından gözaltına alınıp sorgulandı ve tutuklandı. İtirafçı olmak isteyen Cihangir, 2011 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra örgüte girdiğini, askeri öğrencilere imamlık yaptığını, KPSS sorularını ele geçirdiklerini ve 2013'te MİT'e girdiğini söyledi. ByLock kullanıcısı da olan Cihangir, 2015'te kurum ile ilişkisinin kesildiğini, darbe girişiminden sonra da örgütle ilişkisinin devam ettiğini ve örgütün kendisine para yatırdığını söyledi. MİT'e bir dönem çalışan gizli tanık 'Ressam' da Cihangir'in örgüt içerisinde yönetici pozisyonuna karşılık gelen 'doktor' olarak görev yaptığını ve MİT'e çalışacak örgüt mensuplarının önünü açmak için sınavlarda ne yapılacağına dair strateji geliştirdiğini dile getirdi. MİT'teki mahrem bilgileri örgüte aktardığına dair iki kez katıldığı toplantılarda şahit olduğunu aktardı. Gizli tanık, Cihangir'in ayrıca MİT'teki eğitmenlerin imzalarını FETÖ'ye aktarmaya çalıştığını da ifade etti.

TAHLİYE EDİLDİ

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Cihangir'in, itirafçı olduğu için FETÖ üyeliğinden aldığı ceza ertelendi. Siyasal ve askeri casusluktan ise 15 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Cihangir kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise tartışmalı bir karara imza attı. Cihangir'e verilen casusluk cezasının delilinin sadece gizli tanık beyanı olduğunu, başka delillerle desteklenmediğini belirterek cezanın bozulmasına karar verdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından Cihangir tahliye edildi.