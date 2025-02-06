Otel yangınında 2 tutuklama daha

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal'ın savcılık sorguları tamamlandı.

24 Aralık 2013'ten bu yana İl Özel İdare Genel Sekreteri olarak görev yapan Sırrı Köstereli ile yardımcısı Bünyamin Bal, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 21'e yükseldi.